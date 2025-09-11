Grave incidente stradale alle porte di Nuoro, sulla strada per l'innesto alla statale 389 e la 131 Dcn, una delle principali vie di accesso alla città. Secondo le prime informazioni, si tratta di uno scontro frontale che ha coinvolto tre auto.

Sul posto diverse ambulanze del 118 per prestare soccorso ai feriti, che sarebbero una decina, di cui cinque in gravi condizioni.

Video di Fabio Ledda

Presente anche la Polizia Locale, che ha chiuso temporaneamente il tratto interessato per permettere i soccorsi e i rilievi. 

contentid/40927678-c7a8-4a65-ac19-389bb4258393
contentid/40927678-c7a8-4a65-ac19-389bb4258393

Il traffico è completamente bloccato nella zona con lunghe code.

- IN AGGIORNAMENTO – 

© Riproduzione riservata