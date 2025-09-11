Spaventoso scontro alle porte di Nuoro: 10 feriti, cinque sono graviViolenta collisione sulla strada per l’innesto alla 389. Coinvolte tre auto. Sul posto diverse ambulanze, traffico in tilt
Grave incidente stradale alle porte di Nuoro, sulla strada per l'innesto alla statale 389 e la 131 Dcn, una delle principali vie di accesso alla città. Secondo le prime informazioni, si tratta di uno scontro frontale che ha coinvolto tre auto.
Sul posto diverse ambulanze del 118 per prestare soccorso ai feriti, che sarebbero una decina, di cui cinque in gravi condizioni.
Presente anche la Polizia Locale, che ha chiuso temporaneamente il tratto interessato per permettere i soccorsi e i rilievi.
Il traffico è completamente bloccato nella zona con lunghe code.
- IN AGGIORNAMENTO –