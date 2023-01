Se il Nuorese si è svegliato per il secondo giorno sotto la neve, i fiocchi oggi hanno fatto la loro comparsa anche nel capoluogo barbaricino.

Il sindaco di Nuoro ha disposto la chiusura delle scuole anche in città, è scattato da ieri invece lo stop alle lezioni nei paesi montani. Andrea Soddu ha anche istituito un numero di telefono attivo 24 ore su 24 per aiutare fragili, anziani e chiunque abbia necessità di assistenza o spostamenti.

I città sono in azione tre mezzi spargisale e altrettanti spazzaneve per garantire la sicurezza della viabilità In corso anche lo sgombro di neve e ghiaccio dai marciapiedi, il comune raccomanda ai cittadini di uscire «solo in caso di necessità».

Risolto tra ieri sera e stamattina, ma non del tutto, il grave blackout che per tutta la giornata di ieri ha interessato i 5 comuni più alti dell’Isola (Desulo, Tonara, Gadoni, Belvì e Aritzo) a causa delle linee abbattute sotto il peso della neve. Resta ancora senza corrente Asuai, un rione di Desulo.

La neve ha fatto capolino stamani anche sulle coste del Nord Sardegna: non solo nei paesi montani come Tempio e Calangianus, anche vicino al mare. L’isola di Tavolara aveva le cime imbiancate prima che una forte pioggia spazzasse via la neve. Ha nevicato anche a Porto San Paolo, mentre in tutta l'alta Gallura, sui monti del Limbara, si circola solo con pneumatici da neve o catene.

Temperature polari in tutta l’Isola: quasi -7 sul Gennargentu, -6 a Fonni e sotto zero sui monti vicino Cagliari, tra Sinnai e Burcei, e sulle colline del Mandrolisai. Stamattina a Cagliari il termometro segnava 2 gradi, ma con i primi raggi di sole la temperatura è risalita. Le temperature secondo le previsioni continueranno a scendere nei prossimi giorni, con una nuova perturbazione artica in arrivo sull'Italia.

La Polizia Stradale con le sue 23 pattuglie è in azione in tutte le strade con le situazioni più critiche, in particolare la Statale 131 tra Macomer e Campeda e la 389 Nuoro-Lanusei.

«In queste condizioni, finché permane l'allerta meteo, non mettetevi in viaggio senza pneumatici invernali e catene a bordo per venire in Barbagia - è l'appello del capo della Polizia Stradale di Nuoro Leo Testa -. Molti automobilisti chiamano ai nostri centralini con l'intenzione di andare a Fonni o a Desulo a vedere la neve, ma non hanno i dispositivi necessari. Chi viene verso Nuoro dalla Statale 131 Dcn o deve attraversare Campeda, o peggio ancora deve percorrere la Statale 389 per andare in montagna, non può farlo senza dispositivi».

Alle 5 di stamattina un mezzo pesante è rimasto bloccato sulla rampa di immissione da Nuoro alla 131 Dcn, ma al momento il traffico è abbastanza scorrevole sia sulle statali che sulle provinciali del centro Sardegna, grazie alla presenza di spazzaneve e mezzi spargisale.

(Unioneonline/L)

