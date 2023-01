Pioggia e neve in Sardegna, una vera manna per la raccolta di acqua nei bacini. Dopo un lungo autunno, che ha invaso diverse settimane dell’inverno, le temperature sono scese da 18-20 gradi di massima a 8-10 e il maltempo, confermano i meteorologi dell’Aeronautica militare all’aeroporto di Decimomannu, proseguirà per giorni.

Le allerte meteo si susseguono, oggi alle 15 scade quello con codice giallo per rischio idraulico e idrogeologico su Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro, e rischio idrogeologico per Flumendosa Flumineddu e Gallura.

L'Ufficio meteo di Decimo prevede tempo altalenante nelle prossime settimane per quanto riguarda le precipitazioni, ma il freddo sarà una costante.

Ieri è stata un’altra giornata difficile in Sardegna, con la circolazione in tilt su varie strade, soprattutto in Barbagia.

