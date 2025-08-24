Nuoro in festa per il Redentore.

Dopo l’anteprima di sabato, anche domenica sono proseguite le celebrazioni, davanti a una folla di spettatori. 

Molto atteso uno dei momenti clou: la sfilata – trasmessa in diretta su Videolina – per le vie del centro città, con la partecipazione di ben 69 gruppi folk provenienti da tutta l’Isola, per un totale di 3.000 figuranti.

Le immagini (foto e video di Gianfranco Locci)

Video di Gianfranco Locci

