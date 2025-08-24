le celebrazioni
Festa del Redentore, a Nuoro sfila la fierezza dell’IsolaFolla di spettatori per assistere al grande evento, animato da quasi 70 gruppi folk, per un totale di 3.000 figuranti
Nuoro in festa per il Redentore.
Dopo l’anteprima di sabato, anche domenica sono proseguite le celebrazioni, davanti a una folla di spettatori.
Molto atteso uno dei momenti clou: la sfilata – trasmessa in diretta su Videolina – per le vie del centro città, con la partecipazione di ben 69 gruppi folk provenienti da tutta l’Isola, per un totale di 3.000 figuranti.
Le immagini (foto e video di Gianfranco Locci)
