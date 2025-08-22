Drammatico episodio questa mattina nel centro di Oliena, durante i festeggiamenti per San Lussorio. Un giovane del posto, Carlo Boi, 29 anni, è stato trovato riverso a terra nel Corso Vittorio Emanuele, con profonde ferite da arma da taglio all’addome destro e all’inguine sinistro.

A lanciare l’allarme è stata una donna che, attorno alle 7, ha visto il ragazzo barcollare e accasciarsi in una pozza di sangue. Immediato l’intervento del 118 con un’ambulanza medicalizzata: Boi ha perso molto sangue ma, una volta stabilizzato, è stato trasportato in ospedale al San Francesco di Nuoro e non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Nuoro, che hanno avviato le indagini. Al momento, però, il 29enne non ha fornito spiegazioni utili agli investigatori: sostiene di non ricordare quanto accaduto e sembra non collaborare con gli inquirenti.

Secondo le prime ricostruzioni, il ferimento potrebbe essere legato a una lite scoppiata in paese durante i festeggiamenti di San Lussorio. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere presenti lungo il corso per risalire all’aggressore e chiarire la dinamica dei fatti.

