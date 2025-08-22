Le indagini
Oliena, giovane accoltellato all’alba nel corso: è graveLa vittima, un 29enne del posto, colpita da due fendenti all’addome
È successo intorno alle 4 del mattino, nel corso principale del paese, un giovane di 29 anni, Carlo Boi, è stato trovato riverso a terra con gravi ferite da arma da taglio.
Due fendenti lo hanno colpito all’addome, lasciandolo in una pozza di sangue. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e l’ambulanza medicalizzata del 118. Il ferimento è avvenuto in seguito a una lite, scaturita in paese durante i festeggiamenti di San Lussorio.
