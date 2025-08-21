La Veranda da ieri sera è una importante realtà per i giovani e per l'intera comunità. Con la partecipazione di giovani e non solo, in viale Gramsci, casa Vinci, è decollato un importante servizio per i giovani e per la comunità. Un centro giovani, nato grazie alla'iniziativa dell'associazione culturale Aps ProPositivo, artefice del Festival della Resilienza.

Un progetto per offrire ai giovani del territorio una casa condivisa, sicura e protetta, dove poter coltivare passioni, sviluppare competenze e incontrarsi attraverso attività culturali, sportive e sociali.

"Se ogni persona nella società dedicasse un'ora la settimana agli altri - spiega il presidente di ProPositivo, Gian Luca Atzori- solo Macomer avrebbe 9 mila ore di volontariato la settimana, per aiutare altre persone, costruire qualcosa e migliorare la situazione. Come mettere in atto queste attività? Ecco, La Veranda offre questa possibilità, quindi uno spazio dove crescere e decidere di andare oltre. Un importante servizio alla comunità".

Il centro sarà aperto quattro giorni a settimana (lunedì, mercoledì, venerdì e domenica) con format fissi e attività tematiche. E' quindi un presidio per i giovani e non solo. Il tesseramento è iniziato bene. Il centro aprirà per quattro volte alla settimana, dove si farà cultura, sport e quanto altro. Un grande servizio per la comunità.

