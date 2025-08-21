A Macomer apre il centro intergenerazionale “La Veranda”Decolla la nuova realtà per offrire ai giovani del territorio una “casa condivisa”
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
La Veranda da ieri sera è una importante realtà per i giovani e per l'intera comunità. Con la partecipazione di giovani e non solo, in viale Gramsci, casa Vinci, è decollato un importante servizio per i giovani e per la comunità. Un centro giovani, nato grazie alla'iniziativa dell'associazione culturale Aps ProPositivo, artefice del Festival della Resilienza.
Un progetto per offrire ai giovani del territorio una casa condivisa, sicura e protetta, dove poter coltivare passioni, sviluppare competenze e incontrarsi attraverso attività culturali, sportive e sociali.
"Se ogni persona nella società dedicasse un'ora la settimana agli altri - spiega il presidente di ProPositivo, Gian Luca Atzori- solo Macomer avrebbe 9 mila ore di volontariato la settimana, per aiutare altre persone, costruire qualcosa e migliorare la situazione. Come mettere in atto queste attività? Ecco, La Veranda offre questa possibilità, quindi uno spazio dove crescere e decidere di andare oltre. Un importante servizio alla comunità".
Il centro sarà aperto quattro giorni a settimana (lunedì, mercoledì, venerdì e domenica) con format fissi e attività tematiche. E' quindi un presidio per i giovani e non solo. Il tesseramento è iniziato bene. Il centro aprirà per quattro volte alla settimana, dove si farà cultura, sport e quanto altro. Un grande servizio per la comunità.