È stato fermato dai carabinieri un giovane di 19 anni, gravemente indiziato di tentato omicidio, dopo la lite scoppiata ieri mattina davanti a un bar nel centro di Oliena durante i festeggiamenti per San Lussorio.

L’allarme è partito dal personale sanitario, che ha richiesto l’intervento al 112 dopo aver soccorso un 29enne, Carlo Boi, ferito con due coltellate.

Sul posto sono arrivati i militari della Sezione Operativa del Norm della Compagnia di Nuoro e della stazione di Oliena, con il supporto del Nucleo Investigativo del Comando provinciale.

Le indagini avviate nell’immediato hanno permesso di ricostruire l’accaduto e di risalire rapidamente al presunto aggressore. Secondo la prima ricostruzione, il 19enne avrebbe estratto un coltello durante la colluttazione e colpito il rivale con due fendenti, uno all’addome e l’altro all’inguine, prima di allontanarsi. La vittima è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso di Nuoro, dove è stata affidata alle cure dei medici, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Il giovane, accompagnato dal proprio avvocato, si è presentato spontaneamente al comando provinciale dei carabinieri. Dopo l’interrogatorio con il pubblico ministero titolare del fascicolo, è stato trasferito nel carcere di Nuoro in attesa della convalida del fermo da parte del giudice per le indagini preliminari.

