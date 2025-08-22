Loculi, tentano di “trasferire” una piantagione di cannabis: arrestatiDopo il fermo di altri “coltivatori” nei giorni scorsi, due persone hanno provato a spostare la marijuana altrove, ma i militari li hanno scoperti
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
I Carabinieri della Squadriglia di Iloghe hanno arrestato due persone per coltivazione illecita di marijuana.
I provvedimenti arrivano pochi giorni dopo altri tre arresti compiuti dalla stessa Squadriglia, fra i quali figura un familiare di uno dei nuovi fermati.
Secondo quanto emerso dalle indagini, gli indagati avrebbero coltivato quasi 400 piante di canapa da droga, il cui principio attivo è risultato dell0 0,759%. Le perquisizioni, successivamente estese alle loro abitazioni, hanno portato anche al ritiro cautelare, di 5 fucili e di una pistola, che gli indagati detenevano regolarmente.
Gli arresti sono scattati allorquando gli indagati, probabilmente preoccupati per i 3 arresti eseguiti nei giorni scorsi nei confronti di compaesani, avevano deciso di tagliare l’intera piantagione per trasferirla altrove, cercando dunque di assicurarsi i ricavi per cui avrebbero investito.
(Unioneonline)