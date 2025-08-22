I Carabinieri della Squadriglia di Iloghe hanno arrestato due persone per coltivazione illecita di marijuana.

I provvedimenti arrivano pochi giorni dopo altri tre arresti compiuti dalla stessa Squadriglia, fra i quali figura un familiare di uno dei nuovi fermati.

Secondo quanto emerso dalle indagini, gli indagati avrebbero coltivato quasi 400 piante di canapa da droga, il cui principio attivo è risultato dell0 0,759%. Le perquisizioni, successivamente estese alle loro abitazioni, hanno portato anche al ritiro cautelare, di 5 fucili e di una pistola, che gli indagati detenevano regolarmente.

Gli arresti sono scattati allorquando gli indagati, probabilmente preoccupati per i 3 arresti eseguiti nei giorni scorsi nei confronti di compaesani, avevano deciso di tagliare l’intera piantagione per trasferirla altrove, cercando dunque di assicurarsi i ricavi per cui avrebbero investito.

