Elezioni provinciali, anche la Comunità Montana Barbagia-Mandrolisai sostiene la lista Giuseppe Ciccolini presidenteIl sindaco di Sorgono Franco Zedde candidato consigliere
Dopo la Comunità Montana del Nuorese, anche quella della Barbagia-Mandrolisai scende in campo sul fronte elezioni provinciali e sostiene l’idea della lista unitaria con Giuseppe Ciccolini candidato Presidente.
A sancirlo, il vertice della mattinata di oggi, a Sorgono, con la maggioranza dei sindaci a convergere sulla candidatura dell’attuale amministratore straordinario e sindaco di Bitti. Individuato poi anche il candidato consigliere del territorio, nella figurare del primo cittadino sorgonese Franco Zedde.
«Siamo favorevoli a una lista unica - dice il presidente della Comunità Montana e sindaco di Atzara, Alessandro Corona - perché con questa pessima legge elettorale, che penalizza i piccoli comuni, è l’unica soluzione per avere un rappresentante del nostro territorio nel prossimo consiglio provinciale».
«Il nostro interesse - aggiunge Corona - è portare avanti una politica unitaria e garantire che il nostro territorio, già fortemente isolato, non sia escluso dal nuovo organismo provinciale». Per questo, rilancia Corona: «Il sostegno alla lista unica con Ciccolini Presidente è un passo che spinge verso questa direzione».
Ad esprimere soddisfazione anche il sindaco di Sorgono Franco Zedde che precisa: «Ho voluto dare la mia disponibilità alla candidatura a consigliere, all’interno di una lista unica perché il nostro interesse è quello di marciare uniti per dare voce al territorio, senza giochi partitici».
Dello stesso parere gli amministratori di Tonara, Meana Sardo, Austis, Teti, Aritzo e Ortueri. E così Gadoni e Desulo, che sottolineano «la necessità di costruire un consiglio provinciale capace di dare voce a tutti i territori e che al suo interno dia pari dignità a tutti i rappresentanti».
«L’ obiettivo - dicono i sindaci - è creare una prospettiva di crescita per tutta la Provincia, evitando di creare zone di serie a e zone di serie b».
Giorgio Ignazio Onano