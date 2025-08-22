Una piantagione di marijuana è stata trovata nelle campagne di Lodine dagli agenti del Commissariato di Gavoi e della Squadra Mobile di Nuoro.

Ben 1.600 le piante sequestrate in località “Puddis”, tutte in fase di infiorescenza e con Thc ben 15 volte superiore alla soglia consentita per legge.

Quattro le persone deferite a piede libero, la piantagione è stata difficile da trovare perché era in una zona scarsamente visibile a causa della fitta vegetazione. La Procura di Nuoro ora indaga per individuare i produttori della sostanza.

Il Nuorese, favorito dalla condizioni climatiche e dalla scarsa antropizzazione di ampi tratti di territorio, si conferma dunque una zona molto favorevole per la coltivazione di marijuana. Lo scorso 26 luglio a Fonni sono stati arrestati due uomini sorpresi mentre lavoravano in una grossa piantagione nelle campagne del paese. Furono ben 4.500 le piante sequestrate.

