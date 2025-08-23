È stata la festa dello sport, la presentazione ai cittadini della nuova squadra, la Macomerese Calcio, che si appresta ad affrontare il nuovo campionato regionale di Promozione. Alla manifestazione erano presenti tutte le autorità cittadine, col sindaco, Riccardo Uda, l'assessore allo sport, Mariano Barria, il comandante della compagnia dei carabinieri, il capitano Giovanni Maria Seu, i rappresentanti di altre associazioni sportive e culturali.

Subito è stato presentato il nuovo allenatore, proveniente da Bono, Massimo Altarozzi, che guiderà la compagnine biancoazzurra in questa nuova avventura, assieme al direttore Sportivo, Sebastiano Correddu. «Guidare questa compagine è una opportunità che ho voluto cogliere al balzo- dice Altarozzi- conto di una rosa nuova, con tanti ragazzi, con l'età media di 23 anni. Obiettivo? Disputare un ottimo campionato».

Durante la cerimonia è stata presentata anche la squadra degli Special Team, presentata da Paolo Maioli, oltre a quella della Juniores. Il presidente, Luciano Sau, può contare di una folta dirigenza, impegnata su tutti i fronti per dare alla cittadina una squadra competitiva.

L'allenatore conta di una rosa di giovanissimi, con tanti "stranieri", con il portiere, il brasiliano Eduardo De Mattos Bordignon, poi Juan vera Rubio, Fofana Charles Massoma, Tiago Virdis, Heitor Sale Rangel, Benjamin Leimigruber, Marcelo Bruno Gavim, Augustin Negretti, Diabatè Seybou Traorè, Fabian Andres Spanu, Giovanni Nieddu, Antonello Fenudi, Matteo Cadau, Fabbrizio Bichiri, Andrea Meloni, Andrea Salis, Mauro Corriga, Federico Casula, Stefano Fadda, Lorenzo Ledda, Lorenzo Enna e Lorenzo Deriu. La Macomerese Calcio è diventata così una realtà sportiva importante, non solo per la cittadina capoluogo del Marghine, ma per l'intero territorio.

© Riproduzione riservata