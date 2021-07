Omicidio stradale. E’ l’accusa di cui dovrà rispondere il 38enne di Oniferi che guidava la Golf che ieri ha travolto e ucciso Marino Terrezza, 36 anni, agente della Polizia stradale di Siniscola, lungo la statale 131 Dcn, all'altezza di Posada.

Il tragico investimento è avvenuto mentre la Polstrada stava prestando soccorso a una vettura rimasta in panne.

Il magistrato di turno ha disposto l’autopsia, mentre proseguono gli accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Siniscola per fare piena luce sull’accaduto. I test sul conducente della Golf per quanto riguarda il possibile uso di alcol e droga sarebbero risultati negativi.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica, durante il soccorso all’auto in panne, Terrezza e un collega sono scesi dalla vettura di servizio dopo aver acceso lampeggianti e segnalato la loro presenza con la bandiera. Il conducente di un autocarro, vedendo la pattuglia ha rallentato. Proprio in quel momento, però, la Golf del 38enne, per evitare forse di tamponare il mezzo che la precedeva, ha sterzato piombando sul poliziotto. L'impatto è stato violentissimo, l'agente è stato sbalzato a diversi metri di distanza e i successivi soccorsi sono purtroppo risultati vani.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata