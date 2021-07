Si chiamava Marino Terrezza l’agente rimasto ucciso nel tragico incidente avvenuto sulla 131 dcn, tra Posada e Torpè.

Aveva 36 anni e viveva ad Orosei, con la moglie e un figlio piccolo. La dinamica di quanto accaduto è ancora da accertare, ma da quanto si apprende la pattuglia della Polstrada di Terrezza si era fermata per prestare soccorso a un'auto rimasta in panne a causa di uno pneumatico forato. L'agente è sceso dalla vettura di servizio per dirigere la viabilità, ma stato travolto da un’automobile.

Dopo l’allarme, sul posto è intervenuto il personale del 118, con anche un elicottero. I tentativi di salvare la vita all’agente sono però risultati vani.

"Siamo vicini ai congiunti di Marino Terrezza, assistente della Polizia di Stato, in servizio presso il Distaccamento della Polizia Stradale di Siniscola che ha perso la vita stamattina nei pressi di Posada - il commento di Vincenzo Chianese, segretario generale di ES Polizia -. Era un professionista sempre disponibile e benvoluto da tutti, l'ennesimo nostro eroe".

“Profondo cordoglio” per l’accaduto è stato espresso anche dal governatore Christian Solinas. “A nome mio personale e della Giunta – dice il presidente della giunta regionale - desidero esprimere la mia partecipazione al dolore per questo tragico incidente che ha causato la morte del giovane poliziotto Marino Terrezza, in servizio alla polizia stradale di Nuoro, cittadino di Orosei, padre di un bambino.

Ha perso la vita nello svolgimento del suo lavoro, nel quale si è sempre distinto per l'impegno e la generosità”.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata