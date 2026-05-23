Il Comune incassa quasi 9 mila euro di proventi dal mercato civico comunale. Sono i numeri, a Serramanna, della gestione dello storico mercato comunale coperto di corso Europa Unita, e che emergono dall’accertamento contabile del servizio Finanziario del Comune.

Il mercato civico di corso Europa è stato realizzato negli anni 90 del secolo scorso in funzione del quartiere residenziale di Campu Sa Lua, ma nel tempo ha perso la sua importanza e centralità rispetto alla grande lottizzazione: schiacciato dalla grande distribuzione presente anche a Serramanna.

Il mercato, al centro di un progetto di riqualificazione (in chiave commerciale ed economico e anche sociale) varato dall’Amministrazione comunale, è attualmente quasi in disuso: della dozzina di box di viarie dimensioni e destinazione presenti solo due sono attualmente occupate da altrettante attività commerciali: un bar e un punto vendita di una grossa azienda di allevamento e vendita carni.

Le uniche vale a dire, chiamate a versare all’Ente il canone mensile di locazione per il 2026: 8.839 euro complessivi (5.223 euro dal bar e 3.615 euro dalla macelleria).

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