Per la giornata di lunedì 25 maggio è in programma un intervento di manutenzione straordinaria dei tecnici di Abbanoa all’interno dell’impianto di potabilizzazione di Sanluri, che alimenta i serbatoi dei Comuni di Sanluri, San Gavino Monreale e Guspini.

I lavori, che saranno eseguiti dalle 8 alle 18, comporteranno il fermo dell’impianto e l’interruzione dell’approvvigionamento idrico ai serbatoi dei Comuni serviti. L’erogazione all’utenza sarà garantita dalle scorte accumulate nei rispettivi serbatoi fino al loro esaurimento, dopo il quale potrebbero verificarsi cali di pressione e temporanee interruzioni soprattutto nelle zone più alte degli abitati.

Il servizio riprenderà a pieno regime al termine delle operazioni di manutenzione e alla riattivazione dell’impianto.

Sarà cura dei tecnici del Gestore contenere quanto più possibile l’orario di interruzione e anticipare il riavvio dell’erogazione qualora l’intervento dovesse essere concluso in anticipo. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.

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