Le melodie della Sardegna catalana tornano a vivere a Olmedo tra musica, memoria e identità. Oggi, sabato 23 maggio, alle 19, la Biblioteca “Grazia Deledda” e il Teatro Civico ospiteranno “Storia della Sardegna catalana attraverso i canti medievali”, appuntamento promosso dal Comune di Olmedo insieme all’associazione Panta Rei Alghero.

L’evento accompagnerà il pubblico in un viaggio tra le sonorità e le tradizioni nate dall’incontro tra cultura sarda e catalana, attraverso canti medievali, letture e musica dal vivo. Protagonisti della serata saranno Antonello Colledanchise e Susanna Carboni, affiancati alle percussioni da Saphira Cabula. Il duo proporrà brani recuperati dalla tradizione popolare, intrecciati con traduzioni in algherese della canzone d’autore italiana e incursioni swing.

Il concerto racconterà un patrimonio culturale che affonda le radici nel XIV secolo, quando i catalani portarono nell’isola melodie, racconti e canti destinati a fondersi con la tradizione sarda. Un mosaico di memorie raccolte negli anni grazie agli studi di ricercatori come Pasquale Scanu e Antonio Ballero. Per la prima volta Olmedo ospita un appuntamento interamente dedicato al catalano di Alghero, in un’iniziativa che vuole essere insieme concerto, racconto storico e momento di comunità. L’ingresso è libero.

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