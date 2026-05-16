Un’importante iniziativa di solidarietà a San Gavino per aiutare le persone che hanno difficoltà visive e che non hanno la possibilità di comprarsi un paio di nuovi occhiali. Così il Lions Club Villacidro Medio Campidano del Distretto 108L, che ha la propria sede a San Gavino, rinnova il suo impegno verso un gesto semplice ma straordinario: dare nuova luce a chi vede nell'oscurità. ‘Grazie alla preziosa rete creata con farmacie, imprese e uffici, - spiega la presidente Maria Vittoria Zuncheddu - abbiamo già raccolto oltre 620 paia di occhiali. Non sono solo oggetti, ma strumenti di libertà. Una volta raccolti, i nostri volontari li spediscono gli occhiali al Centro Italiano Lions di Chivasso per essere sanificati e catalogati, pronti a raggiungere chi ne ha più bisogno in Italia e nei Paesi del Terzo Mondo’. Sono tantissime le persone che nel mondo hanno problemi alla vista e non possono permettersi l’acquisto di un semplice occhiale. Questi importanti oggetti, che magari non servono più, possono aiutare qualcun altro a vedere.

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