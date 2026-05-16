Prima il furto di una bicicletta, poi l’evasione dai domiciliari, infine il tentato furto in una casa. Un giovane 30enne è stato arrestato tre volte negli ultimi giorni.

Durante la notte i carabinieri di Sanluri hanno lo hanno sorpreso durante un tentativo di furto in un’abitazione. L’uomo, nonostante fosse già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora con il divieto di allontanarsi dalla propria residenza durante la sera, avrebbe deciso di violare le prescrizioni per introdursi in una casa del centro storico. Il proprietario, accortosi dell’intrusione, ha chiesto l’intervento dei carabinieri costringendo il sospettato alla fuga.

I militari hanno individuato e bloccato il trentenne a poche vie di distanza. La condotta, fanno sapere dall’Arma, ha configurato non solo il reato di tentato furto, ma anche l’inosservanza degli obblighi imposti dal giudice, motivo per cui l’uomo è stato condotto in caserma in stato di arresto.

L’11 maggio il trentenne era stato fermato per il furto di una bicicletta all’interno del cortile di un operaio. Poche ore dopo, mentre si trovava agli arresti domiciliari, era evaso e, dopo essere stato aggredito da ignoti nei pressi del cimitero cittadino, ha contattato il 112, venendo nuovamente arrestato per l’evasione commessa.

(Unioneonline/A.D)

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