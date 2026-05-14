I carabinieri della stazione di Gesturi hanno denunciato in stato di libertà un 42enne residente a Sanluri, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile dei reati di guida in stato di ebbrezza, resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale.

L’intervento è scaturito a seguito di una telefonata al 112, che segnalava una Mercedes che effettuava pericolose manovre nei pressi del centro abitato, invadendo più volte la corsia opposta di marcia e mettendo a rischio la sicurezza degli altri utenti della strada. I militari sono riusciti a intercettare il veicolo proprio nei pressi dell’abitazione del conducente, procedendo ai controlli. Sin dai primi istanti, l’uomo è apparso in un evidente stato di alterazione psicofisica.

Invitato a sottoporsi agli accertamenti necessari per verificare il tasso alcolemico, il 42enne ha opposto un netto rifiuto, andando improvvisamente in escandescenze. La condotta dell'uomo è poi degenerata in atteggiamenti aggressivi e minacciosi nei confronti dei militari, che sono stati spintonati.

Quando la situazione è tornata sotto controllo, l’uomo è stato accompagnato presso gli uffici della locale stazione dell’Arma, dove i carabinieri hanno provveduto al ritiro immediato della patente di guida e al sequestro amministrativo del veicolo, finalizzato alla successiva confisca, nonché alla denuncia dell’accaduto all’autorità giudiziaria.

(Unioneonline)

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