L’incidente
23 maggio 2026 alle 08:01aggiornato il 23 maggio 2026 alle 08:03
Arbus, schianto sulla sp 67: motociclista in ospedalePer il centauro è scattato il trasferimento al Brotzu in codice rosso
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Incidente nella serata di ieri ad Arbus lungo la SP 67, strada per Gonnosfanadiga.
Coinvolti due motociclisti: uno è stato portato in codice rosso al Brotzu per lesione al bacino.
L’incidente si verificato poco dopo le 21.
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