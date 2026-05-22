Arbus, perde il controllo dell’auto e viene sbalzato fuori dall’abitacolo: ferito in codice rossoIl 48enne, muratore di San Gavino, è stato trasportato al Brotzu di Cagliari per politraumi
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Incidente stradale nella tarda serata di ieri lungo la provinciale 65, nel tratto tra Sant’Antonio di Santadi e Torre dei Corsari, nel territorio di Arbus. Un muratore di 48 anni residente a San Gavino Monreale ha perso il controllo dell’auto, uscita di strada per cause ancora in fase di accertamento. Nell’impatto l’uomo è stato sbalzato fuori dall’abitacolo, finendo in una zona sterrata ai margini della carreggiata.
Sul posto è intervenuto il personale del 118: inizialmente le condizioni del 48enne erano apparse molto serie, anche per la dinamica dell’incidente, ma successivamente il quadro clinico sarebbe migliorato. L’uomo è stato trasportato in codice rosso al Brotzu per politraumi.
Lungo la provinciale sono intervenuti anche i vigili del fuoco per i rilievi e gestire la viabilità durante le operazioni di soccorso. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, i militari stanno verificando anche l’eventuale coinvolgimento di altri mezzi.
(Unioneonline)