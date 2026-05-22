Un detenuto è evaso ieri in tarda mattinata dalla colonia penale di Is Arenas, ad Arbus, ed è stato catturato nella notte.

Circa trenta agenti della polizia penitenziaria, alcuni liberi dal servizio, fa sapere la Fns Cisl che ricostruisce l’episodio, «si sono immediatamente attivati nelle operazioni di ricerca, proseguite senza sosta fino a tarda sera con il supporto del Reparto a Cavallo».

Determinante l’intervento di un agente penitenziario che, rientrando a casa a Guspini dopo il turno di servizio, ha notato un uomo con un atteggiamento sospetto, che ha cercato di nascondersi quando ha visto i fari dell’auto.

L’uomo, «con grande sangue freddo, intuito professionale e spiccato senso del dovere, dopo essersi messo in sicurezza e aver immediatamente allertato gli altri colleghi, è riuscito a bloccare il fuggitivo nonostante il tentativo di fuga e la resistenza opposta dallo stesso».

Il sindacato chiede all’amministrazione penitenziaria di «riconoscere formalmente l’impegno, la dedizione e il coraggio dimostrati dal personale che ha partecipato alle operazioni di ricerca e cattura, con particolare attenzione al collega protagonista del fermo».

(Unioneonline)

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