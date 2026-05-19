I carabinieri di Arbus, impegnati in un servizio di controllo nel centro abitato, nella notte hanno denunciato un impiegato di 59 anni.

L’uomo è stato fermato dai militari in via Repubblica mentre si trovava alla guida della sua auto. L’atteggiamento del conducente ha indotto i carabinieri a procedere con una verifica più approfondita mediante l'utilizzo dell'etilometro. Gli accertamenti, fanno sapere i carabinieri, hanno confermato i sospetti evidenziando un tasso alcolemico di oltre tre volte il limite consentito dalle norme.

In automatico è scattato il ritiro della patente che verrà sospesa mentre l’auto è stata sottoposta a fermo amministrativo.

(Unioneonline/A.D)

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