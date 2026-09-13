Serramanna è una comunità in lutto per la morte di Federico Chia, 17 anni appena, deceduto in un incidente in moto questa notte in via Roma, nel centro cittadino.

«Un dolore per le famiglie e per tutta la comunità, quando si muore così giovani il dolore coinvolge tutti», commenta il sindaco Gabriele Littera, che in segno di rispetto e partecipazione al dolore ha deciso di annullare il Festival Strangius e tutte le iniziative pubbliche previste per la giornata odierna.

«Oggi ci svegliamo con una tragedia. Siamo sgomenti e profondamente addolorati per quanto accaduto questa notte», scrive il primo cittadino sui social. «Una vita di appena diciassette anni è stata spezzata. Un altro giovanissimo, di soli quindici anni, sta combattendo e a lui rivolgiamo tutta la nostra speranza, affinché possa superare questo momento drammatico. Siamo vicini con tutto il cuore ai genitori, ai familiari e agli amici, ai compagni di scuola e a tutti coloro che oggi sono travolti dal dolore. Ai nostri ragazzi voglio dire: aggrappatevi alla vita. Custoditela, proteggetela, non abbiate paura di chiedere aiuto e sostenetevi gli uni con gli altri. La vita, la nostra unica vita, è un bene immenso e fragile, e ciascuno di voi è prezioso per tutta la nostra comunità: non dovete andarvene!».

(Unioneonline/L)

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