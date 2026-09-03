Grande emozione a Guspini per la comunicazione del Vescovo, Mons. Roberto Carboni, del particolare titolo conferito dal Papa ai fratelli sacerdoti Franco ed Elvio Tuveri. Nel comunicato della curia di Ales il Vescovo esprime soddisfazione: «La Segreteria di Stato comunica che il Santo Padre Leone XIV ha conferito il titolo di “Cappellano di Sua Santità” a due nostri confratelli della diocesi di Ales-Terralba».

Il titolo di Cappellano di Sua Santità (al quale si affianca l’appellativo più noto di “monsignore”) è una onorificenza ecclesiastica conferita dal Papa a singoli sacerdoti diocesani, e viene concesso per speciali meriti o per il servizio reso alla Chiesa. I fratelli Tuveri, nati nel 1961, sono molto conosciuti nel paese: dopo il percorso nel Seminario Regionale di Cagliari, sono ordinati sacerdoti a Guspini nel 1987. La notizia ha destato molta soddisfazione fra i residenti per i due sacerdoti cresciuti nel rione di “su lacu de funta noba”. Don Elvio per aver diretto per alcuni anni l’oratorio San Domenico Savio, luogo di formazione di tanti giovani, ha lasciato una traccia indelebile nella memoria di tanti ragazzi oggi adulti e, in buona parte, con famiglia.

Don Franco, dopo la nomina, afferma che «nulla cambia nel servizio e nello svolgimento degli incarichi nelle parrocchie e nella Diocesi di Ales-Terralba».

Attualmente i due fratelli svolgono il loro ministero nelle cittadine di Villacidro e San Gavino, e in curia ad Ales. Don Franco è parroco a Villacidro, nella chiesa “Madonna del Rosario”; a questo incarico affianca quello di Cancelliere della Curia diocesana ed è Vicario Episcopale per la Vita Consacrata. Don Elvio, dal primo settembre, è il nuovo Vicario Generale della diocesi ed è parroco delle parrocchie di “Santa Teresa” e di “Santa Lucia” a San Gavino Monreale; è anche Direttore dell’Ufficio Beni Culturali ed Edilizia di culto e dell’Ufficio di Arte Sacra.

Tutta la comunità ecclesiale e laica di Guspini ha formulato gli auguri ai due sacerdoti per il riconoscimento ricevuto e per un fecondo apostolato sacerdotale.

Mauro Serra

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