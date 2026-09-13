Serramanna, con la moto contro un muro: morto ragazzo di 17 anni, ferito l’amico quindicenneL’incidente è avvenuto poco dopo l’una di notte in via Roma, la vittima è Federico Chia
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Un 17enne, Federico Chia, è deceduto a seguito di un drammatico incidente in motorino avvenuto questa notte nel centro di Serramanna. Il giovane viaggiava con un amico quindicenne nella via Roma quando per ragioni ancora sconosciute i due minorenni si sono andati a schiantare contro il muro di un’abitazione. Non è ancora chiaro se vi siano altri veicoli coinvolti.
All'arrivo dell'ambulanza del 118 il 17enne è stato trovato senza vita mentre l'altro ragazzino più piccolo è stato portato d'urgenza al pronto soccorso: ha qualche frattura, ma non è in pericolo di vita.
Il dramma è avvenuto poco dopo l'una di notte e sulla dinamica della tragedia stanno indagando le forze dell'ordine.