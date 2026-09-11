Una mozione per impegnare la giunta comunale nella pianificazione e realizzazione di impianti di climatizzazione nelle scuole dell’infanzia, primaria e medie del paese.

È questa la richiesta presentata dai consiglieri di minoranza e del gruppo misto Silvia Mamusa (prima firmataria), Nicola Orrù, Bebo Casu, Nicola Ennas, Angela Canargiu ed Emanuela Cruccu e indirizzata al sindaco Stefano Altea, alla presidente del consiglio comunale Alessia Cossu e dei consiglieri comunali. Di qui l’invito a fare una mappatura urgente della situazione attuale: «Chiediamo – rimarcano i sei consiglieri comunali - di avviare nell’immediato un censimento tecnico degli uffici scolastici di competenza comunale per verificare lo stato di isolamento termico. le temperature medie raggiunte nelle aule e l’eventuale presenza di impianti di condizionamento già attivi o da ammodernare. Chiediamo all’amministrazione di redigere un ‘Piano scuole fresche’, che individui risorse e tempistiche certe per la progressiva installazione di impianti di climatizzazione in tutti i plessi, dando la priorità alle strutture che ospitano i bambini più piccoli e a quelle che con la peggiore esposizione solare».

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