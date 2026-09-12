Prezzo del latte, costi di produzione alle stelle e lingua blu: assemblea dei pastori a TramatzaIncontro convocato per affrontare i problemi che attanagliano il mondo delle campagne della Sardegna
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I pastori della Sardegna tornano a riunirsi. Tanti, troppi i nervi scoperti nel mondo delle campagne. All’Hotel Anfora, a Tramatza, martedì 15 settembre, si inizierà a parlarne dalle 10,30. Poi gli allevatori che aderiranno all’assemblea generale lanciata “pastori senza bandiera” – organizzata da Fabio Pisu, Gianuario Falchi, Mario Carai e Nenneddu Sanna – decideranno il da farsi. Numerosi i punti all’ordine del giorno.
Il primo riguarda la situazione prezzo del latte (ovino e caprino), non basso come nel 2019, quando scoppiò la rivolta, ma da valutare a confronto dell’impennata dei costi per la produzione. Tanto che si discuterà anche del loro impatto sulle aziende, che fanno i conti con il prezzo dei cereali,
Verranno inoltre affrontate le problematiche del comparto bovino, fiaccato dal blocco delle movimentazioni a causa di sporadici focolai di dermatite. E, a proposito di malattie, verrà analizzata anche la situazione legata alla lingua blu.
(Unioneonline/E.Fr.)