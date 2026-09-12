È stata un successo di pubblico la 12esima edizione di Trattorando’, un evento, dedicato ai mezzi agricoli, organizzato col patrocinio del Comune, che si è svolto nell’ampio spazio che si trova dietro il convento di Santa Lucia.

È stata raggiunta ancora una volta la finalità di valorizzare l’economia del paese, partendo dall’agricoltura con un gruppo di volontari che ha dato vita all’associazione ‘Trattorando 2.0’. La manifestazione, nata nel 2012, è diventata occasione di riflessione per il futuro del mondo dell’agricoltura e hanno fatto una bella mostra tantissimi mezzi agricoli arrivati da tutto il circondario del Medio Campidano, della Marmilla e dell’Oristanese e si sono dati battaglia nelle prove di abilità nelle retromarcia con rimorchio e nella prova di abilità nel tiraggio.

«L’evento – spiega il presidente dell’associazione Marcello Curreli – coinvolge ogni anno l’intero settore agricolo sardo. L’evento, presentato dallo speaker sangavinese Gianni Angei, ha visto alternarsi varie prove di abilitià con i trattori, il corso per l’utilizzo della motosega e per l’utilizzo del trattore, esposizioni, divertimento, musica e cibo».

Al taglio del nastro della manifestazione c’era il sindaco di San Gavino Stefano Altea, il presidente del consiglio regionale Piero Comandini e diversi esponenti delle associazioni del settore e politici come il consigliere regionale Alberto Urpi, che ha ricordato come il Medio Campidano sia una terra a forte vocazione agricola: «Questo settore non è solo economico, ma è un’eccellenza che merita di essere valorizzata ancora di più. Marcello Curreli ha saputo trasformare Trattorando in un appuntamento importante per tutto il territorio».

L'inaugurazione della manifestazione Trattorando

Gli organizzatori e i partecipanti sono convinti che la crisi attuale si affronta e si combatte non solo con l’impegno e il duro lavoro dei campi ma anche con un po’ di sano divertimento dove la competizione non stona. A San Gavino è proprio dall’agricoltura che può ripartire il rilancio del paese. Ci crede il giovane Marcello Curreli: «La molla che ci spinge a realizzare questa iniziativa è quella di attirare l'attenzione verso il mondo agricolo. Questo settore è in crisi, ma è importante anche reagire e cercare di trovare validi motivi per andare avanti senza farsi sopraffare dalla negatività. Il lavoro nei campi non conosce orari, ma dà anche delle belle soddisfazioni. Ringraziamo tutti gli sponsor e le persone che ci hanno aiutato per la buona riuscita della manifestazione».

Un momento della manifestazione Trattorando

Così, tramontato il mito dell’industria e l’epoca d’oro delle fabbriche (nel Medio Campidano sono quasi tutte chiuse) e delle miniere, si ritorna ai campi per il rilancio di un territorio in profonda crisi economica, ma che crede nei suoi prodotti d’eccellenza come lo zafferano, i legumi, il grano e i carciofi.

La manifestazione Trattorando a San Gavino Monreale

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