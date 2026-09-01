Il Comune di San Gavino compie un nuovo passo verso la trasformazione di un capannone comunale di piazzale Falcone e Borsellino, di fronte all’ospedale, in un hub multifunzionale destinato soprattutto alle attività del Carnevale storico sangavinese.

Con una determinazione del 1° settembre 2026 (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it) l’amministrazione ha affidato all’ingegnere Christian Atzei, con studio a Guspini, l’incarico per la redazione del progetto esecutivo e la direzione dei lavori. L’affidamento ammonta complessivamente a 18 mila 397,60 euro e sarà finanziato attraverso l’avanzo libero già destinato all’adeguamento del capannone.

L’edificio dovrà essere adeguato sotto il profilo funzionale e impiantistico, con modifiche agli accessi, agli spazi interni e alla destinazione d’uso. L’obiettivo è creare una struttura utilizzabile non solo per la realizzazione dei carri allegorici del Carnevale, ma anche per iniziative culturali, artistiche, formative, espositive e ricreative.

Il documento di fattibilità delle alternative progettuali era stato approvato dalla giunta comunale nell’aprile scorso. Ora l’incarico affidato al professionista dovrà portare alla definizione del progetto esecutivo, passaggio necessario per arrivare all’appalto dei lavori. Da sottolineare che i 18.397,60 euro non rappresentano il costo dell’intervento edilizio, ma esclusivamente quello dei servizi tecnici affidati al professionista. Il costo complessivo della futura trasformazione sarà definito con il progetto esecutivo.

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