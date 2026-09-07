Pabillonis, scoperto con piante di marijuana: una denunciaNei guai un agricoltore, dopo un controllo dei carabinieri
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Nella giornata di sabato, nell’ambito di un mirato servizio finalizzato al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, i carabinieri della Stazione di Pabillonis, coordinati dal luogotenente Gianluca Suriano, hanno deferito in stato di libertà un agricoltore del luogo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
I militari hanno sottoposto a perquisizione l’uomo rinvenendo, all’interno del veicolo di proprietà, 6 piante di canapa indiana, dell’altezza di 1,70 mt circa ciascuna, e un bilancino di precisione. L’intervento si inserisce nel quadro del costante impegno dell’Arma dei Carabinieri nel presidio delle aree rurali e isolate del territorio, volto al contrasto della produzione e dello smercio di sostanze stupefacenti a tutela della legalità e della sicurezza del territorio.