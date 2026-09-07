Nella giornata di sabato, nell’ambito di un mirato servizio finalizzato al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, i carabinieri della Stazione di Pabillonis, coordinati dal luogotenente Gianluca Suriano, hanno deferito in stato di libertà un agricoltore del luogo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari hanno sottoposto a perquisizione l’uomo rinvenendo, all’interno del veicolo di proprietà, 6 piante di canapa indiana, dell’altezza di 1,70 mt circa ciascuna, e un bilancino di precisione. L’intervento si inserisce nel quadro del costante impegno dell’Arma dei Carabinieri nel presidio delle aree rurali e isolate del territorio, volto al contrasto della produzione e dello smercio di sostanze stupefacenti a tutela della legalità e della sicurezza del territorio.

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