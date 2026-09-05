Paura a Barumini. Il Corpo Forestale è intervenuto con il supporto di un Superpuma e un elicottero leggero arrivati dalla base operativa di Fenosu su un incendio nelle campagne di Barumini in località Cabudu de Arrius.

Sempre oggi un secondo rogo è divampato a Ussana, in zona “Tenuta di San Michele”. In questo caso è intervenuto un elicottero leggero partito dalla base di Villasalto.

(Unioneonline/En.Ne.)

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