marmilla
05 settembre 2026 alle 19:20aggiornato il 05 settembre 2026 alle 19:24
Incendio a Barumini, le fiamme assediano Cabudu de ArriusRogo in campagna. Il Corpo Forestale schiera il Superpuma
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Paura a Barumini. Il Corpo Forestale è intervenuto con il supporto di un Superpuma e un elicottero leggero arrivati dalla base operativa di Fenosu su un incendio nelle campagne di Barumini in località Cabudu de Arrius.
Sempre oggi un secondo rogo è divampato a Ussana, in zona “Tenuta di San Michele”. In questo caso è intervenuto un elicottero leggero partito dalla base di Villasalto.
(Unioneonline/En.Ne.)
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