West Nile, seconda vittima a San GavinoSi tratta di un ex infermiere di 84 anni. Avviato il piano per la disinfestazione dalle zanzare
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Non ce l’ha fatta l’ex infermiere di 84 anni contagiato dalla Febbre del Nilo: è morto all’ospedale di San Gavino, dove era ricoverato. È la seconda vittima nella cittadina, dove nei giorni scorsi è deceduta per il virus West Nile anche una donna.
Intanto, Asl e Provincia corrono ai ripari, avviando un piano per la disinfestazione dalle zanzare, veicolo del virus, per prevenire diffusione e nuovi casi.
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