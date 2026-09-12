È stato sorpreso dai carabinieri a Gonnosfanadiga alla guida di un’auto pur essendo sprovvisto della patente di guida perché sospesa. Nei guai un ventenne originario di un paese limitrofo, già noto alle Forze di Polizia, per cui è scattata la denuncia.

Il giovane sottoposto ad ulteriori controlli è stato trovato anche in possesso di alcuni coltelli: dovrà rispondere anche per detenzione abusiva di armi o munizioni

(Unioneonline)

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