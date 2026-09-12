I controlli
12 settembre 2026 alle 08:16aggiornato il 12 settembre 2026 alle 08:17
Gonnosfanadiga, alla guida senza patente nasconde in auto anche alcuni coltelli: ventenne nei guaiPer il giovane, originario di un paese limitrofo, è scattata la denuncia
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È stato sorpreso dai carabinieri a Gonnosfanadiga alla guida di un’auto pur essendo sprovvisto della patente di guida perché sospesa. Nei guai un ventenne originario di un paese limitrofo, già noto alle Forze di Polizia, per cui è scattata la denuncia.
Il giovane sottoposto ad ulteriori controlli è stato trovato anche in possesso di alcuni coltelli: dovrà rispondere anche per detenzione abusiva di armi o munizioni
(Unioneonline)
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