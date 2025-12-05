Inizierà alle ore 10:00, domani, sabato 6 dicembre, nel salone di rappresentanza del municipio di Tempio Pausania, il convegno dedicato a Salvatore Sechi, giurista, a dieci anni dalla sua scomparsa, avvenuta all’età di 78 anni. “Mente eccelsa e di grande competenza, Salvatore Sechi contribuì per un trentennio al funzionamento della macchina Statale, operando al suo interno in qualità di consigliere giuridico dei Presidenti della Repubblica italiana, secondo in carica al solo Segretario Generale del Quirinale”, ha scritto il sindaco, Gianni Addis.

“La nostra Città persevera nel progetto di preservazione della memoria di tutti gli uomini e le donne che l'hanno resa un punto di riferimento sicuro nel panorama giuridico e culturale sardo”. I lavori, presieduti e moderati dal vicesegretario generale della presidenza della repubblica Gino Onorato, saranno aperti dal saluto del sindaco Addis, e dalla testimonianza di Michele Tamponi, docente universitario, suo amico. Sono in programma gli interventi di Antonio Malaschini, consigliere giuridico del Ministro dell’Economia, con la relazione dal titolo “Salvatore Sechi, la competenza e la riservatezza di un Sardo in Senato”, e di Giuseppe Pisanu, già parlamentare e ministro, con la relazione intitolata “Salvatore Sechi, gran servitore dello Stato”. Previsti anche altri interventi; a concludere i lavori sarà Luigi Stazza con un intervento dal titolo “Frammenti di un concerto”. La chiusura dei lavori è prevista per le ore 13:00.

