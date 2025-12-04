Olbia, mobilitazione contro l’arrivo di una nave da crociera da Israele: «No al turismo sionista»Sabato mattina sit in pacifico in piazza Elena di Gallura
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Dopo le proteste, quest'estate, all'atterraggio sulle piste del Costa Smeralda degli aerei provenienti da Israele, nuova mobilitazione, a Olbia, contro l'approdo di una nave da crociera partita da Haifa.
Malgrado la tappa all'Isola Bianca prevista nel tour tra i porti del Mediterraneo della Crown Iris, della compagnia israeliana Mano Maritime, sia stata soppressa qualche mese fa, i manifestanti pro Pal hanno organizzato una mobilitazione, sabato mattina in piazza Elena di Gallura, per ribadire la contrarietà al “turismo sionista" nell'Isola.
«Non accettiamo i continui tentativi di far passare per semplici e innocui degli eventi turistici che nascondono violazioni del diritto internazionale, lasciando potenziali criminali di guerra liberi di circolare nelle nostre strade mentre in Palestina si consuma un genocidio», dicono gli organizzatori del sit in pacifico.