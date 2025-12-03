Richiesta di rinvio a giudizio dei pm di Tempio per un uomo di 48 anni, arrestato agli inizi dell’anno nella cittadina gallurese con l’accusa di violenza sessuale e rapina. La vittima è una donna di 40 anni, tempiese, minacciata con un coltello e poi violentata ripetutamente dentro una baracca, in un bosco del Limbara. Si tratta della compagna dell’uomo, per lei è stato necessario il ricovero in ospedale. Oltre all’episodio avvenuto nel tugurio sul Limbara, viene contestato un raid nella casa della vittima, legata e minacciata insieme ad una parente. La donna è stata costretta a scappare. Il destinatario della richiesta di rinvio a giudizio (difeso dal penalista Alberto Sechi) è stato già condannato e arrestato per violenze e abusi commessi a Olbia, Aglientu e Aggius. La prima udienza davanti al gup è stata fissata il prossimo 22 gennaio.

© Riproduzione riservata