Promuovere stili di vita sani e costruire le basi per una longevità attiva: è l’obiettivo dell’Open Day organizzato dal Mater Olbia Hospital, venerdì 12 e sabato 13 dicembre. L’iniziativa nasce dalla collaborazione con il Prof. Francesco Landi, figura di riferimento nazionale nel campo dell’invecchiamento attivo e direttore del Dipartimento di Scienze dell’Invecchiamento Ortopediche e Reumatologiche della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, oltre che responsabile della Scuola di Specializzazione in Geriatria dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Il percorso proposto si ispira ai principi dei “Life’s Essential 8”, un sistema internazionale che identifica gli otto pilastri fondamentali per proteggere cuore e vasi sanguigni. L’idea alla base dell’evento è semplice ma ambiziosa: vivere più a lungo significa soprattutto adottare, giorno dopo giorno, comportamenti che riducano infiammazione e stress ossidativo, permettendo alle cellule di invecchiare più lentamente. Durante l’Open Day, i partecipanti potranno svolgere gratuitamente un percorso di prevenzione guidato da un team di geriatri e internisti che prevede la compilazione di un questionario dedicato agli otto indicatori essenziali, alimentazione, attività fisica, glicemia e colesterolo ( tramite un prelievo venoso capillare), pressione arteriosa, BMI, fumo, qualità del sonno più l’ eventuale ecocolordoppler carotideo-vertebrale immediato in caso di valori alterati, per approfondire la salute dei vasi sanguigni. Al termine, ogni partecipante riceverà una scheda personalizzata, con la valutazione dei propri fattori di rischio e consigli pratici per orientare le proprie abitudini verso uno stile di vita più sano. L’evento, spiegano gli organizzatori, rappresenta un ulteriore segno della forte sinergia tra il Mater Olbia Hospital e il Policlinico Gemelli, impegnati congiuntamente nella promozione della cultura della prevenzione; investire oggi in corretti stili di vita significa garantire domani una popolazione anziana più autonoma, sana e meno colpita da patologie croniche, con benefici per i singoli e per l’intero sistema sanitario. L’Open Day è gratuito e aperto a persone di tutte le età, con un’attenzione particolare ai giovani. I posti sono limitati ed è necessario effettuare la prenotazione compilando il form online disponibile sul sito del Mater Olbia Hospital.

