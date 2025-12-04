Ospitata dalla Basilica di San Simplicio la celebrazione a Olbia in onore di Santa Barbara, patrona della Marina Militare e dei Vigili del Fuoco, un appuntamento ormai consolidato per la città di Olbia.

La cerimonia, organizzata dalla Capitaneria di Porto di Olbia e Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Sassari, ha rimarcato la collaborazione tra i due Corpi impegnati quotidianamente nella sicurezza e nella tutela della vita umana.

La Santa Messa è stata presieduta da S.E. Mons. Sebastiano Sanguineti, Vescovo emerito di Tempio-Ampurias, che durante l’omelia ha richiamato i valori di coraggio, responsabilità e dedizione propri delle donne e degli uomini al servizio delle istituzioni. All’evento hanno partecipato autorità civili e militari del territorio, rappresentanze dei Comuni del nord Sardegna e numerosi cittadini. Particolare apprezzamento ha suscitato l’esibizione del coro della Scuola San Vincenzo di Olbia, che ha accompagnato la celebrazione con brani dedicati, contribuendo a creare un clima solenne e partecipato.

Al termine della funzione, i presenti si sono riuniti davanti alla facciata romanica della Basilica per la tradizionale foto ricordo, momento simbolico di coesione tra istituzioni, comunità e famiglie. Le celebrazioni per la Santa patrona, quest’anno, sono state precedute dal torneo interforze di calcio a cinque “Memorial Giovanni Novaro”, organizzato dalla Guardia Costiera di Olbia.

