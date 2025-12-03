Sono gravi le conseguenze dell’incidente di caccia avvenuto domenica scorsa nelle campagne di Arzachena. Un uomo di 70 anni è stato raggiunto ad una gamba da un proiettile, mentre si trovava in una zona dove era in corso una battuta al cinghiale. Le persone che hanno assistito all’incidente hanno prestato i primi soccorsi e poi l’uomo è stato affidato ai medici del Pronto Soccorso del Giovanni Paolo II. Gli specialistici dell’ospedale di Olbia hanno rilevato la frattura scomposta del femore, causata dal proiettile. Una situazione estremamente pericolosa, la vittima dell’incidente è ricoverata a Olbia e le sue condizioni sono in netto miglioramento Le indagini sono condotte dal personale del Commissariato di Polizia di Porto Cervo.

