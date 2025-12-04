Non ce l’ha fatta Massimo Massa, il 49enne di Sarroch rimasto coinvolto in un terribile incidente il 27 novembre scorso ad Assemini, nella zona industriale di Macchiareddu.

Massa stava rientrando dal lavoro quando, attorno alle 18:30, ha perso il controllo della sua auto sulla strada Consortile, ribaltandosi più volte. Subito soccorso dagli automobilisti in transito, è poi stato assistito dai vigili del fuoco e dal personale del 118, che dopo averlo stabilizzato ha disposto il trasferimento in ospedale al Brotzu.

L’uomo è rimasto ricoverato in rianimazione fino a ieri mattina, quando purtroppo i medici hanno dovuto constatarne il decesso.

(Unioneonline)

