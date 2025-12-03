Un nuovo episodio di vandalismo nella notte a Telti, dove nelle ultime settimane si susseguono atti intimidatori che stanno allarmando la comunità. Questa volta a finire nel mirino è stato l’ufficio postale del paese, sulle cui serrande e sullo sportello automatico sono state tracciate croci nere, ma già in passato sono state imbrattate altre finestre con la vernice e scritte offensive, ma ci sono stati anche dipendenti comunali che si sono ritrovati le gomme delle auto squarciate.

Il sindaco di Telti, Vittorio Pinducciu, ha confermato la gravità della situazione, sottolineando come le autorità stiano monitorando costantemente gli episodi.

L’autore degli atti vandalici sarebbe un uomo del luogo con delle fragilità importanti che pretenderebbe dagli uffici comunali i soldi che vengono gestiti per lui da un amministratore di sostegno.

