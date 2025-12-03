Partono domani, 4 dicembre, a Palau, gli appuntamenti del Lights of Christmas 2025, con il Laboratorio di Pasticceria al Montiggia. Le iniziative proseguiranno già il giorno successivo, 5 dicembre, in Piazza Due Palme, con la Giornata del Volontariato, occasione dedicata alla partecipazione e alla solidarietà. Il calendario propone ancora una serie di laboratori pensati per stimolare la creatività dei più piccoli. Tra questi, “Crea il tuo ornamento di Natale”, dedicato alla realizzazione di addobbi originali, il laboratorio Creativo Floreale e l’Atelier del Fiore. Sabato 6 dicembre è previsto un doppio appuntamento.

La giornata si aprirà con il Villaggio di Babbo Natale (dalle 10:30, in Piazza Due Palme), dove i bambini potranno incontrare Babbo Natale nella sua casa scenografica, gustare leccornie, divertirsi con un maxi scivolo a tema, il trucca bimbi, la postazione di Babbo DJ e assistere a una suggestiva maxi nevicata di Natale. La sera, alle 20 al Cineteatro, sarà la volta di “Il Natale che Vorrei”, musical per famiglie che unisce musica, ballo e una trama coinvolgente, pensato per emozionare grandi e piccoli. Il programma prosegue con numerosi momenti di spettacolo, tutti in Piazza Due Palme salvo diversa indicazione. L’8 dicembre, dalle 16, sarà protagonista Mago Pirry con uno show di giochi di prestigio interattivi. Il 16 dicembre, alle 17, arriverà invece lo Spettacolo di Bolle con Irina, capace di creare atmosfere luminose grazie a bolle giganti, LED e musica. Da segnalare anche il Silent Day, la Discoteca Silenziosa e Inclusiva in programma il 13 dicembre dalle 16, e il Fire Girls: Fuoco, Luce ed Emozione, fissato per il 22 dicembre alle 17:30. Il 23 dicembre, alle 19, nella Parrocchia Nostra Signora delle Grazie, il Coro di Monti proporrà brani natalizi e tradizionali, regalando al pubblico un momento musicale particolarmente suggestivo. Il nuovo anno si aprirà il 3 gennaio, alle 18:00, con la Funky Jazz Orchestra, ensemble itinerante di 20 elementi che offrirà reinterpretazioni natalizie in chiave funk, blues, swing e latin jazz.

A chiudere il cartellone natalizio sarà il tradizionale appuntamento del 6 gennaio: alle 13:30 la Befana arriverà in piazza per distribuire caramelle, dolcetti e un dono simbolico a tutti i bambini, accompagnata da musica e animazione, in un grande finale dedicato alle famiglie.

