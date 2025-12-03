Blitz delle Fiamme Gialle a Porto Rotondo, sotto sequestro due ville dell’impresario pugliese Alviero AntroI militari hanno sequestrato beni per un valore complessivo di circa 35 milioni di euro
Ci sono anche due ville a Porto Rotondo tra gli immobili sequestrati dalle Fiamme Gialle, su ordine del Tribunale di Bari, agli impresari pugliesi Alviero ed Erasmo Antro.
I militari del Comando provinciale di Bari e del Gico hanno sequestrato beni per un valore complessivo di circa 35 milioni di euro, tra ville al mare e in montagna. Si parla di immobili a Cortina d’Ampezzo, Milano e Bari, due ville a Porto Rotondo e Ostuni. Ma le indagini patrimoniali riguardano anche aziende e società in Sardegna, Emilia Romagna, Puglia e Lazio (ristorazione), asset intestati a presunti prestanome.
Alviero ed Erasmo Antro avrebbero ottenuto appalti dalla Provincia di Bari per un importo di circa venti milioni di euro senza però dare completa esecuzione ai lavori. Coi i proventi dei presunti reati i fratelli Antro avrebbero acquistato beni in un periodo che arriva sino al 2023. Va detto che i processi a carico dei due fratelli si sono conclusi, almeno gli ultimi, con l’estinzione dei reati per prescrizione. Alviero Antro frequenta da tempo Porto Rotondo ed è conosciuto negli ambienti del borgo turistico olbiese.