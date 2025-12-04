Un’altra condanna a Tempio per un maxi carico di cocaina sequestrata dai finanzieri nel porto di Olbia.

L’operazione risale ad un anno fa. Oggi sono stati inflitti quattro anni di reclusione a un giovane siciliano, Giuseppe Calogero Augello.

Il ragazzo, poco più di vent’anni, venne bloccato dai finanzieri subito dopo lo sbarco dal traghetto proveniente da Livorno. Nel minivan guidato da Augello furono trovati e sequestrati una quarantina di panetti di cocaina per un peso complessivo di 39 chili. La droga, stando alle contestazioni del pm Alessandro Bosco, era nascosta in una intercapedine ed era destinata al mercato gallurese e cagliaritano.

Il giovane arrestato dalle Fiamme Gialle è assistito dal penalista Antonello Desini. Nei giorni scorsi due persone sono state condannate a cinque anni di carcere per la detenzione di 42 chili di cocaina.

