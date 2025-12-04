Un uomo (55 anni, di Olbia) è stato condannato dal gup di Tempio per una serie di episodi avvenuti ai danni di una ragazza di 16 anni. I fatti sono avvenuti a Olbia e la pena inflitta è di due anni e otto mesi di reclusione.

Il gup del Tribunale di Tempio ha accolto le richieste della pm Noemi Mancini,. L’uomo avrebbe abusato della giovanissima vittima e le avrebbe mostrato delle immagini pornografiche. Il processo è stato celebrato con il rito abbreviato.

La persona sotto accusa, difesa dall’avvocato Marco Salis, ha respinto le contestazioni della Procura di Tempio. L’uomo conviveva con una parente della presunta vittima.

