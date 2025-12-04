Fu vittima di femminicidio la bellissima Barbara, figlia di Dioscuro, pagano vissuto tra il III e il IV secolo. Richiesta in sposa da numerosi pretendenti, Barbara, ormai abbracciata alla fede cristiana, desiderava consacrarsi a Dio. Denunciata dal padre alle autorità pagane, venne condannata e uccisa proprio da lui, che un fulmine improvviso fulminò subito dopo. La Chiesa la riconobbe presto come martire e la proclamò Santa, divenendo, in tempi diversi, patrona degli artificieri, dei Vigili del Fuoco, della Marina Militare, dei minatori.

Santa Barbara è stata celebrata questa mattina anche a La Maddalena, sede storica della Marina Militare, con una messa solenne nell’aula magna “Primo Longobardo”. La funzione è stata presieduta dal parroco di Santa Maria Maddalena e cappellano militare, don Umberto Deriu, insieme ai viceparroci don Ado e don Francesco Mocci, alla presenza di oltre 400 militari, del comandante del presidio, capitano di vascello Francesco Maffiola, del sindaco di La Maddalena Fabio Lai, del delegato di Palau Dario Campesi e dei comandanti degli altri enti militari dell’isola.

La celebrazione è stata preceduta dal saluto del comandante Maffiola e seguita dalla consegna di onorificenze a ufficiali e sottufficiali del presidio, oltre che dalla premiazione dei tradizionali tornei di Santa Barbara, dedicati alle regate veliche.

