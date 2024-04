Il prossimo 10 aprile si terrà una cerimonia congiunta tra i Comuni Palau e La Maddalena per commemorare i tragici avvenimenti della Seconda guerra mondiale avvenuti il 10 aprile 1943, quando l’incrociatore Trieste, all’ancora nella baia della Sciumara, subì un duro bombardamento da parte dell’aviazione americana. In 77, tra ufficiali, sottufficiali e marinai persero la vita e 74 di loro rimasero gravemente feriti. Qualche ora dopo il bombardamento l’incrociatore affondò.

Lo scorso anno in occasione dell’80º anniversario, per iniziativa dei due comuni dirimpettai, proprio nella baia della Sciumara fu ancorato, a una profondità di 12 metri e circa 250 da terra, un monumento di bronzo, raffigurante un angelo alato proteso verso l’altro, a perenne ricordo dei caduti. La cerimonia si svolse sulla Nave Orione, con la rievocazione degli eventi e il lancio in mare di una corona d’alloro, benedetta dal vescovo Sebastiano Sanguinetti, alla presenza del sindaco di Palau, Franco Manna, di quello di La Maddalena, Fabio Lai, e dell'ammiraglio Enrico Pacioni, comandante di Marina Ovest. La commemorazione proseguì poi nella chiesa di Palau dove fu scoperta una targa recante i nomi di tutti i caduti dell’incrociatore. Poi il corteo si spostò nella spiaggia della Sciumara, dove i due sindaci e lo stesso ammiraglio tennero i loro discorsi. La manifestazione fu accompagnata dalle esibizioni della Banda della Brigata Sassari e della Fanfara del Comando Marittimo Nord.

Mercoledì 10 aprile prossimo le celebrazioni inizieranno alle 10:30 nella chiesa parrocchiale di Palau con una Messa in onore dei caduti. Seguiranno in piazza Popoli d’Europa la deposizione di un cuscino floreale e la lettura della Preghiera del marinaio, di fronte al monumento commemorativo; ci saranno poi i discorsi dei sindaci e l’esibizione della Fanfara della Brigata Sassari. Alle 12, nel salone consiliare, verranno proiettati filmati storici di quei tragici avvenimenti e il filmato delle celebrazioni dell’anno passato.

