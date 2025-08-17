«Nessuno se la prenda con i carabinieri».

Diventa un caso nazionale la morte di Gianpaolo Demartis a Olbia, il 57enne che ha aggredito passanti e carabinieri e poi, dopo essere stato immobilizzato col taser, è morto.

Dopo lo scontro tra la garante regionale dei detenuti Irene Testa e il parlamentare leghista Dario Giagoni, interviene il vicepremier Matteo Salvini, che da ministro dell’Interno del governo Conte I introdusse nel 2018 l'utilizzo del dispositivo in via sperimentale.

«E adesso che nessuno se la prenda coi Carabinieri, che hanno difeso sé stessi e dei cittadini aggrediti, facendo solo il proprio dovere», è il breve commento del leader del Carroccio.

