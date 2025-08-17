Morto dopo il taser a Olbia, Salvini: «E adesso nessuno se la prenda con i carabinieri»«Hanno fatto il loro dovere», afferma il vicepremier che nel 2018 introdusse in via sperimentale l’utilizzo del dispositivo
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
«Nessuno se la prenda con i carabinieri».
Diventa un caso nazionale la morte di Gianpaolo Demartis a Olbia, il 57enne che ha aggredito passanti e carabinieri e poi, dopo essere stato immobilizzato col taser, è morto.
Dopo lo scontro tra la garante regionale dei detenuti Irene Testa e il parlamentare leghista Dario Giagoni, interviene il vicepremier Matteo Salvini, che da ministro dell’Interno del governo Conte I introdusse nel 2018 l'utilizzo del dispositivo in via sperimentale.
«E adesso che nessuno se la prenda coi Carabinieri, che hanno difeso sé stessi e dei cittadini aggrediti, facendo solo il proprio dovere», è il breve commento del leader del Carroccio.
(Unioneonline/L)